Een bubbelbad is gezond

Lekker in het warme water na een drukke werkdag. De bubbels, een glaasje wijn of een colaatje erbij. Even onderuit en alles van je af laten glijden. Een bubbelbad is ultieme ontspanning.

Een whirlpool is goed voor de gezondheid

Al eeuwenlang worden bubbelbaden ingezet om te ontspannen en vanwege de genezende effecten. Iedereen heeft ontspanning nodig en een whirlpool kopen is daarom voor iedereen in elke situatie een echte aanrader. Tegenwoordig is er heel veel keuze. Van een eenvoudig bubbelbad, tot de meest luxueuze jacuzzi's. Hieronder een aantal voordelen van whirlpools.

Stress verlichten

Veel mensen hebben stress. Dat kan zich uiten in een vol hoofd of vermoeidheid, maar wist je dat stress zich zelfs kan laten voelen in fysieke pijn? Denk aan nekklachten, een pijnlijke rug en gevoelige spieren. Dit zijn allemaal klachten die stress kunnen veroorzaken. Als je je dan in het warme water onderuit kan laten zakken, dan doet die warmte je zoveel goed. De bubbels en waterstralen geven het effect van een lichte of iets stevigere massage. Je trekt je even terug en neemt een momentje rust. Daardoor kun je de stress loslaten en zo maak je je hoofd een beetje leeg.

Beter slapen

Er zijn veel onderzoeken gedaan naar de effecten van de whirlpool en daaruit blijkt onomstotelijk dat als je jezelf regelmatig ontspant in een bubbelbad, dat je dan langer en beter gaat slapen. Zoals hierboven ook aangestipt zorgen het hete water en de stralen van de jets dat je spieren goed ontspannen en dat ook je hoofd daardoor tot rust komt. Zo bereid je je lichaam optimaal voor om daarna lekker ontspannen te kunnen slapen.

Verlichting van pijn in spieren en gewrichten

Als je spier- of gewrichtspijnen hebt, dan brengt relaxen in de whirlpool ook voordelen met zich mee. Je ziet dat veel atleten en sporters regelmatig in een bubbelbad zijn te vinden. De bloedsomloop wordt verbeterd door de warmte en de stralen en zo ontspannen pijnlijke spieren en gewrichten zich eerder.

Bloeddruk verlagen

Door het afnemen van stress gaat je bloeddruk naar beneden, dus als je ontspant in het bubbelbad is dat goed voor je bloeddruk. Daarnaast stimuleert het water de bloedsomloop en ook dat is bevorderlijk voor een gezonde bloeddruk.

Verbetering stofwisseling

Uit genoemde onderzoeken is ook gebleken dat je stofwisseling verbetert als je regelmatig in een bubbelbad gaat. Het warme water en de harde stralen zorgen daarmee voor je algehele gezondheid.