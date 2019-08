Drugslab aangetroffen bij brand in Overasselt

Donderdagmiddag trof de brandweer bij een pand aan de Ewijkseweg een professioneel drugslab aan voor de productie van amfetamine in twee zeecontainers. Dit meldt de politie vrijdag.

Brandmelding schuur

'Hierop schakelde de brandweer de politie in. De brandweer kwam ter plaatse omdat er brand was ontstaan in een schuur aan de Ewijkseweg', aldus de politie.

Warmtemeting

Bij een warmtemeting nam de brandweer afwijkende waarden waar bij twee zeecontainers die op het terrein stonden. In de zeecontainers werd een drugslab aangetroffen. De politie heeft een onderzoek ingesteld.