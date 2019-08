'Tien procent Nederlandse mannen worstelt met pedofiele gevoelens'

Ook kampen ze met psychische problemen. Door de universiteit werd de seksuele oriëntatie van 500 mannen en vrouwen onderzocht. Ze moesten op een schaal van 1 tot 100 aangeven in hoeverre ze zichzelf als pedofiel identificeerden. Uit het onderzoek bleek dat ongeveer 70 ondervraagden ( zeer lichte) pedofiele gevoelens hadden. Dit schrijft het AD zaterdag. Hoewel de meesten van deze 70 ondervraagden zichzelf een lage score gaven (1 procent), moet uit verder onderzoek blijken wat die gradaties betekenen. Hoogleraar forensische psychologie aan de Tilburg University, Stefan Bogaerts, tegen de krant: 'Maar iemand die 1, 2 of 4 procent aangeeft, geeft in ieder geval geen 0 procent aan. Iemand met 0 procent heeft deze pedofiele gevoelens gewoon níet.’

Uit het onderzoek bleek ook dat ongeveer 10 procent van 143 ondervraagde mannen sterkere pedofiele gevoelens heeft. Meer dan de helft van hen voelt zich aangetrokken tot jongeren van 13 tot 16 jaar.

In vergelijking met heteroseksuelen hebben pedofielen vaker last psychische problemen zoals angst en stress.