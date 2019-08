Kartbestuurder botst op touringcar en raakt ernstig gewond

In het Gelderse Vorden is afgelopen vrijdagavond rond 21.35 uur een kartbestuurder ernstig gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Bedrijvenweg. 'De 25-jarige man uit de gemeente IJsselstein verloor op een industrieterrein in een bocht door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur van zijn kart en kwam tegen een geparkeerde touringcar terecht', zo meldt de politie.

Geen helm

'Het slachtoffer, die geen helm droeg, liep hierbij hoofdletsel op. Ambulancedienst en politie rukten meteen na de melding uit voor de hulpverlening en ook een traumahelikopter kwam ter plaatse', aldus de politie.

Eerste hulp door omstanders

Enkele omstanders verleenden eerste hulp aan het slachtoffer. De man is per ambulance naar het Radboud UMC in Nijmegen overgebracht. Er is een bloedproef afgenomen in verband met onderzoek of sprake is van rijden onder invloed. Agenten spraken met getuigen en Verkeersongevallenanalyse (VOA) heeft technisch sporenonderzoek ingesteld. De kart is in beslag genomen voor nader onderzoek. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog.