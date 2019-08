Internetbedrijf stopt met beschermen rechts-extremistisch forum 8chan na aanslag Texas

Er is een link tussen het forum en de dodelijke schietpartij in El Paso. Inmiddels is bekendgemaakt dat het online forum 8chan offline is gegaan. De website staat bekend als een broedplaats van haat en extremisme en er wordt nauwelijks gemodereerd. De dader van de racistische aanslag in El Paso plaatste op dit forum zijn manifest, voordat hij het vuur opende. Dit meldt de NOS maandag. Ook de daders van de aanslagen op een moskee in Christchurch (51doden) in Nieuw-Zeeland en een synagoge in San Diego in de VS plaatsten hun manifest op dit forum.

Op het beruchte politieke subforum /pol/ van 8chan worden aan de lopende band extreemrechtse, haatzaaiende, racistische en seksistische boodschappen gedeeld. De gebruikers van de site jutten elkaar op om aanslagen te plegen en de "highscore" te verbreken, het dodental bij een aanslag.

Ook de oprichter van 8chan, Frederick Bennan wil de site uit de lucht hebben. Tegen The New York Times zegt Bennan: 'Het brengt de wereld niets goeds. Het brengt alleen maar negativiteit voor iedereen.' Toch zal het waarschijnlijk niet lang duren voordat de website weer online komt, zo denkt Cloudflare. Het bedrijf beëindigde ook de samenwerking met neonaziwebsite The Daily Stormer, maar niet al te lang daarna kwam de site weer online door gebruik te maken van een concurrent.

