Kabinet wil in elke gemeente een meldpunt voor agressieve honden

Ook moet daar hinderlijk gedrag van hondenbezitters kunnen worden gemeld. Op deze manier wil de overheid proberen het risico dat mensen gebeten worden door foute honden verkleinen. Als er bij een gemeente een melding binnenkomt, kan zij maatregelen opleggen aan eigenaar van honden met een hoog risico. De eigenaar moet zijn hond dan bijvoorbeeld verplicht aanlijnen of een muilkorf aandoen. Ook blijft de eigenaar altijd verantwoordelijk voor het gedrag v an de hond en is deze verplicht om deskundige hulp in te schakelen als de hond agressief gedrag vertoond. Dit meldt het AD maandag.

In de plaatsen Rotterdam, Dordrecht, Deventer en Zutphen zijn al meldpunten voor agressieve honden. Volgens het ministerie van Economische Zaken zijn de meldpunten een succes.In Dordrecht zijn er in de eerste drie maanden zeventien meldingen binnengekomen. Rotterdam heeft al twee jaar zo'n meldpunt. Daar kwamen in totaal zestig klachten binnen.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt aan een fok- en importverbod voor honden met een hoog risico.