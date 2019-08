Sjonny W. krijgt celstraf en tbs voor doden 30-jarige Roemeense, vrijspraak voor twee andere zaken

De 46-jarige Sjonny W. is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 jaar en 5 maanden en tbs voor het doden en in stukken zagen van een 30-jarige Roemeense vrouw, in november 2004.

Hij wordt vrijgesproken van moord op twee andere vrouwen in 2003 en in 2017. Het kan niet worden vastgesteld dat hij bij hun dood betrokken is geweest.

Verminkt lichaam

Het 30-jarige slachtoffer werkte in november 2004 als prostituee in Amsterdam. Ze had in de avond van 6 november een afspraak met de 46-jarige man bij hem thuis in Amsterdam-Noord. Daarna heeft niemand haar meer levend gezien of gesproken. Op 15 november werden in een plantsoen in Amsterdam-Zuidoost enkele vuilniszakken gevonden met daarin het lichaam van de vrouw.

Verdacht van drie moorden

Lange tijd bleef onduidelijk wie de vrouw om het leven had gebracht. De zaak veranderde toen de verdachte in 2017 werd aangehouden in een onderzoek naar de vermissing van een andere vrouw. Ook zij werkte in de prostitutie en had kort voor haar verdwijning seks met de verdachte. De politie had de verdachte op dat moment al een tijdje in het vizier in het onderzoek naar de gedode vrouw in 2004, en in een onderzoek naar de gewelddadige dood van een prostituee in 2003. Uiteindelijk werd de man beschuldigd van betrokkenheid bij de dood van alle drie de vrouwen.

DNA op vuilniszak

De rechtbank oordeelt nu dat de man inderdaad schuldig is aan doodslag op de 30-jarige Roemeense vrouw en aan het in stukken zagen van haar lichaam. Het staat vast dat het slachtoffer op 6 november bij de verdachte in huis is geweest en daarna niet meer levend is gezien. Daarnaast werd zijn DNA aangetroffen op een van de vuilniszakken waarin haar lichaam zat. Er is door de politie uitputtend onderzoek gedaan naar de mogelijkheid dat iemand anders dan de verdachte de vrouw heeft gedood, maar daarvoor is geen enkele concrete aanwijzing gevonden.

Vrijspraak voor andere moorden

Ten aanzien van de twee andere moordzaken concludeert de rechtbank dat niet kan worden bewezen dat de man ook hiervoor verantwoordelijk is. Ook niet als de zaken in onderling verband worden beschouwd. Van de vrouw die in 2003 werd gevonden, is wel vast komen te staan dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen, maar er is geen bewijs dat de man hierbij betrokken is geweest, of dat hij zelfs maar in de nacht van haar overlijden contact met haar heeft gehad. De doodsoorzaak van de vrouw die sinds 2017 is vermist, is niet vast te stellen. Haar lichaam is nooit gevonden. Het kan niet worden uitgesloten dat zij een natuurlijke dood is gestorven. De man vertoonde wel opmerkelijk gedrag in de dagen na haar vermissing. Zo zette hij haar fiets in de ochtend van haar vermissing onafgesloten weg op straat en loog hij hier later over tegen de politie. Hieruit kan echter nog geen betrokkenheid bij haar dood worden vastgesteld.

TBS

Uit onderzoek en getuigenverklaringen blijkt dat de man een persoonlijkheidsstoornis heeft en zeer agressief kan worden onder invloed van alcohol en cocaïne. De rechtbank oordeelt dat er sprake is van een hoog recidiverisico als hij, na zijn gevangenisstraf, zonder behandeling terugkeert in de maatschappij. Daarom wordt hem tbs opgelegd.