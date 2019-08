Voormalig hoofdofficier Van der Voort weg bij OM

Voormalig hoofdofficier Charles van der Voort vertrekt per eind augustus 2019 bij het Openbaar Ministerie (OM). 'Van der Voort was 30 jaar werkzaam bij het OM en heeft diverse functies bekleed', zo laat het OM maandagmiddag weten.

Onderzoek werkcultuur

'Hij was tot eind vorig jaar werkzaam als hoofdofficier van het parket Zeeland-West Brabant. Die functie heeft hij in november jl., samen met de andere leden van de parketleiding, neergelegd in reactie op de uitkomsten van een onderzoek naar de (werk)cultuur binnen het parket', aldus het OM. Met het terugtreden heeft Van der Voort ruimte geboden voor een nieuwe start onder een andere parketleiding, richting een verbeterd werkklimaat.

Weg bij OM

Van der Voort is na het neerleggen van zijn functie in Breda tijdelijk toegevoegd aan het Parket-Generaal. Vanuit die positie is onderzoek gedaan naar en overleg gevoerd over een volgende functie. Gedurende dat overleg is Van der Voort tot de conclusie gekomen dat hij zijn loopbaan niet binnen het Openbaar Ministerie zal voortzetten.

Erkentelijk

Met respect voor de posities over en weer, zal de aanstelling per eind augustus 2019 eindigen. Het College van procureurs-generaal is Van der Voort erkentelijk voor zijn langjarige en gedreven inzet voor het OM en wenst hem alle succes met zijn toekomstige activiteiten.