Man loopt hoofdwond op na val op rotonde Sint-Oedenrode

Flinke hoofdwond

De fietser had een fikse hoofdwond en is voor controle meegenomen naar het ziekenhuis. Een toevallig passerende verpleegster is gestopt om eerste hulp te verlenen. Na deze goede daad had de vrouw zelf pech, de accu van haar auto was leeggelopen door het aanlaten staan van de verlichting. Een buurtbewoner heeft de vrouw weer op we geholpen met een zogeheten jumpstarter.