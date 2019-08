Achtervolgde man was vanuit Duitsland op de vlucht na vermoedelijk achterlaten verdacht pakketje

De man, die maandagavond na een lange, wilde achtervolging vanuit Duitsland in Amsterdam werd gearresteerd was vermoedelijk eerder betrokken bij een incident in Duisburg.

De Duitse politie verdenkt hem ervan een verdacht pakketje te hebben neergelegd in een winkelcentrum in Duisburg. Dit heeft de Amsterdamse politie bekendgemaakt, zo melden meerdere media dinsdag.

Winkelcentrum Forum werd maandagavond na de vondst van een verdacht pakketje ontruimd. Bij de politiecontrole die naar aanleiding van de vondst volgde, werd een man in de buurt van Duisburg staande gehouden. De man dreigde met een wapen en vluchtte weg. De politie vroeg om versterking en zette de achtervolging in.

De verdachte vluchtte naar Nederland, waar hij via de A12, A30 en A1 naar de Gooiseweg in Amsterdam reed. Daar schoot de politie de banden van zijn auto lek en kon de man worden gearresteerd.

De Duitse Explosieven Opruimingsdienst heeft het pakketje onschadelijk gemaakt. De auto van de man is onderzocht. Of daarin explosieven zijn aangetroffen is niet bekend. Ook is de identiteit van de man nog niet bekendgemaakt.