ABN Amro moet van De Nederlandsche Bank alle particulieren klanten doorlichten

De DNB wil dat de bank financiële criminaliteit, zoals onder meer witwassen, onder klanten gaat opsporen. Er moet een bredere samenwerking komen tussen banken, handhavingsinstanties en toezichthouders, in zowel nationaal als Europees verband.

De bank heeft 114 euro gereserveerd om de komende tijd de nu opgelegde extra controles te gaan uitvoeren bij de consumententak. Topman Kees van Dijkhuizen zegt in het vandaag verschenen persbericht van de bank, waarin de halfjaarcijfers worden gepresenteerd, dat er nu meer dan 1000 medewerkers zich wijden aan de controles en dat dat aantal in de komende jaren sterk zal toenemen.

Van Dijkhuizen in het persbericht: 'In het algemeen zullen we in alle onderdelen van de bank de nodige herstelmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat aan alle wet- en regelgeving wordt voldaan. Sancties, zoals een aanwijzing, boetes, kunnen worden opgelegd door de autoriteiten.'