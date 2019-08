30 talentvolle jonge mbo'ers vertrekken op 18 augustus naar WorldSkills in Kazan

Eerder dit jaar werden de winnaars geselecteerd tijdens de nationale finalewedstrijden van Skills Heroes. Op zaterdag 10 augustus komen Team NL en supporters voor de laatste keer voor vertrek bij elkaar in Soest.



Tijdens vaktechnische trainingen, mentale trainingen én teambuildingsdagen werden de deelnemers de afgelopen tijd klaargestoomd voor de wereldcompetitie in vakmanschap.



In Kazan strijden meer dan 1.600 deelnemers uit ruim 60 bij WorldSkills International aangesloten landen/regio's in 56 beroepen voor een plek op het erepodium. Ons land doet mee in 27 vakrichtingen (beroepen), waaronder patissier, metselaar, stukadoor, bloembinder, meubelmaker en lasser. Experts, afkomstig uit het bedrijfsleven en van scholen, trainen en begeleiden de deelnemers. Voor het eerst doet een vmbo leerling mee aan de WorldSkills Junior wedstrijd gastheer/gastvrouw. Daarnaast vertegenwoordigen twee mbo studenten Nederland tijdens de Future Skills wedstrijd Industry 4.0.



Grootste beroepenevenement ter wereld

In het Kazan Expo International Exhibition Centre in Kazan worden door de organisatie 400.000 bezoekers verwacht tijdens de vier wedstrijddagen. Onderdeel van het evenement is een driedaagse conferentie over economische en technologische trends, beroepsonderwijs en ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Dit maakt WorldSkills tot het grootste beroepenevenement ter wereld. Op het evenement komen ook veel internationale prominenten uit de politiek, het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs, onder wie een delegatie uit Nederland. Naast het aanmoedigen van Team NL wisselen zij de laatste kennis uit op het gebied van o.a. beroepsonderwijs en vakmanschap.



Skills Heroes

De deelnemers hebben zich gekwalificeerd door deelname aan Skills Heroes, de vakwedstrijden voor het mbo. In het schooljaar 2019/2020 doen vrijwel alle mbo-scholen mee aan de nieuwe editie vakwedstrijden. Inmiddels vindt deelname plaats door studenten van 900 opleidingen in 55 wedstrijdrichtingen. Zij maken kans om zich tijdens voorrondes, kwalificaties en het NK tijdens Skills The Finals (4-6 maart 2020 Leeuwarden) te kwalificeren voor de volgende lichting van Team NL. Die selectie zal deelnemen aan EuroSkills, het EK voor beroepen dat in september 2020 plaatsvindt in Graz, Oostenrijk.



WorldSkills Netherlands

Nederland kan niet zonder goede vakmensen. Daarom vestigt WorldSkills Netherlands de aandacht op het belang van vakmanschap en beroepsonderwijs bij jongeren. Dat doet zij door het ontwikkelen en organiseren van diverse evenementen en vakwedstrijden. WorldSkills Netherlands wordt ondersteund door het ministerie van OCW en vele partners uit het beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Bij Team NL zijn voor dit jaar de volgende scholen betrokken:



Aeres MBO, Albeda, Alfa College, Aventus, Deltion College, Fioretti College, Hout en Meubileringscollege, Koning Willem I College, Nova College, ROC Friese Poort, ROC Horizon College, ROC Mondriaan, ROC Rivor, ROC ter Aa, ROC van Amsterdam, ROC van Twente, Scalda, Summa College, Wellantcollege en Zone College.



De Nederlandse deelname aan WorldSkills wordt verder ondersteund door:



Bouwend Nederland, Bouw Infra mensen Mierlo, Bovatin, Brancheplatform Kappers, CA-ICT, Espeq, Fedecom, Festo, Installatiewerk NL, MBO Raad, Dit is mbo, NBOV, Nuffic, OTIB, REMO, SBB, Siemens Nederland N.V., STODT Toekomsttechniek, VBW en VHG.



Een overzicht van alle deelnemers en beroepen is te vinden op www.teamnederland.com.