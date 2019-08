Vier tieners aangehouden voor grote brand Overschie

De politie heeft vier jongens uit Rotterdam, in de leeftijd van 11 tot en met 14 jaar, aangehouden voor de grote brand op een bedrijventerrein aan de Abraham van Beyerenstraat in Rotterdam Overschie. De brand brak afgelopen zondag rond 16.15 uur uit in een leegstaand pand.