Minderjarig meisje lastiggevallen door naakte man op Hilversumse heide

Vorige week vrijdag is op de heide tussen Hilversum en Nieuw-Loosdrecht rond het middaguur een minderjarig meisje op een fiets lastiggevallen door een naakte man. Dit meldt de politie vrijdag.

'Zonneheide'

Het gebeurde op de ‘Zonneheide’ nabij Camping Zonnehoek. De politie vraagt hiervoor de aandacht van het publiek en komt graag in contact met eventuele getuigen.

Broekje voor geslachtsdeel

Het tienermeisje fietste vorige week vrijdag omstreeks 12.00 uur vanuit Loosdrecht over de Rading de Hoornboegsdrift op. Ter hoogte van het kruispunt met de Bosdrift, zag zij een naakte man op een bankje zitten. De man stond op toen het meisje met de fiets dichtbij was gekomen en toen zag zij dat hij een broekje voor zijn geslachtsdeel hield. Toen het meisje hem wilde passeren, greep de man de stang van haar fiets vast. Het meisje heeft de man geschopt en kon daarna wegfietsen in de richting van Hilversum.

Oproep voor getuigen

Flink geschrokken is het meisje doorgefietst naar het centrum van Hilversum, waar ze op het politiebureau aan de Groest haar verhaal heeft gedaan. Zij kon een goed signalement doorgeven van de man, maar de gewaarschuwde politieagenten troffen de man niet meer aan op de heide. De politie wil graag weten of ook andere mensen door deze man zijn lastiggevallen.

Signalement van de man

Het gaat om een man van tussen de 30 en 40 jaar oud met een lengte van ongeveer 1.70 m en een slank postuur en blanke huidskleur. Hij had kort donker haar en droeg aan zijn bovenlichaam een zwart T-shirt en was verder naakt. Herkent u dit signalement? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.