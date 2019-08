Verkeersregelaar Hellevoetsluis overlijdt na aanrijding met tractor

Een 69-jarige man die als verkeersregelaar had gewerkt op de Fokveedag in Hellevoetsluis is in het Erasmus MC in Rotterdam overleden

De man was zaterdagmiddag in de buurt van het evement aangereden door een tractor. De man uit Hellevoetsluis kwam ten val toen een bestuurder van de trekker de verkeersregelaar negeerde. Door de val liep de verkeersregelaar een hoofdwond op. Hij was nog aanspreekbaar en het letsel leek mee te vallen. Maar eenmaal in het ziekenhuis in Dirksland bleek uit een scan dat de man ernstig hersenletsel had. Dit meldt RTV Rijnmond zondag.

Het slachtoffer werd met spoed overgebracht naar het Erasmus MC, waar hij later aan zijn verwondingen overleed.

Jessica de Bruin, van verkeersregelaarsbedrijf 4P, laat aan de lokale zender weten dat de bestuurder van de trekker eerder ook bij een collega van het slachtoffer een stopteken zou hebben genegeerd. De politie heeft gesproken met de tractorbestuurder en heeft de zaak in onderzoek.