Uitslaande brand in loods Kiel-Windeweer

In het Groningse Kiel-Windeweer is zondagochtend brand uitgebroken in een loods van een ryclingsbedrijf.

De loods staat aan de Nieuwe Compagnie en werd getroffen door een uitslaande brand. Het vuur zorgde voor rookpluimen die tot in de wijde omgeving te zien waren. Brandweer Groningen stuurde vanwege de rookoverlast een NL-Alert, waarin omwonenden werden opgeroepen om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.

Onder controle

Meerdere brandweerkorpsen, onder meer uit Veendam, Hoogezand, Groningen, Zuidlaren en Annen, rukten uit om het vuur te bestrijden. Rond kwart over tien was de brand onder controle. In de loods ligt plastic en metaal opgeslagen. Er zijn geen berichten over slachtoffers. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. Voor het bedrijf was een soort markthal. Bezoekers kwamen niet in gevaar..Maar gingen gewoon een visje eten terwijl de grote brand op nog geen 100 meter woedde.