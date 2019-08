Meer troponine in je bloed na inspanning voorspelt risico op hartinfarct

Dit blijkt uit onderzoek onder 725 deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse dat maandag is gepubliceerd in Circulation.

Regelmatig sporten is gezond en verlaagt het risico op hart- en vaatziekten. Desondanks blijkt dat langdurig en/of intensief sporten kan leiden tot een toename van de signaalstof troponine in het bloed. Troponine is een eiwit dat in iedere hartspiercel voorkomt. Bij schade aan het hart lekken deze eiwitten naar de bloedvaten, en een verhoogde troponineconcentratie in het bloed wordt daarom gebruikt om bijvoorbeeld de diagnose van een hartinfarct vast te stellen. Maar wat een toename in troponine na inspanning betekent was tot op heden onbekend.

Onderzoek bij Vierdaagse wandelaars

Om de relevantie van deze verhoogde troponineconcentratie na inspanning te onderzoeken hebben fysiologen van het Radboudumc tussen 2008 en 2016 bij 725 wandelaars voor en na de eerste wandeldag bloed afgenomen en daarin de troponineconcentratie bepaald. Vervolgens nam het onderzoeksteam jaarlijks contact op met de wandelaars om de hart- en vaatgezondheid vast te stellen.

Hoger risico

“Na tien jaar onderzoek kunnen we nu eindelijk deze belangrijke vraag beantwoorden“ zegt onderzoeker Thijs Eijsvogels. “27% van de wandelaars die na het lopen een hoge troponineconcentratie had kreeg een ernstige hart- of vaatziekte of overleed gedurende de looptijd van studie, terwijl dit slechts 7% was in de groep wandelaars met een lage troponineconcentratie na inspanning. Deze studie laat daarmee voor het eerst zien dat een inspanningsgebonden toename in troponine klinisch relevant is.”

Stresstest voor het hart

Promovendus Vincent Aengevaeren benadrukt dat deze bevindingen niet per se slecht nieuws zijn voor sporters: “Sporten kun je beschouwen als een stresstest voor het hart, en wandelaars met een hoge troponineconcentratie hebben mogelijk een voorstadium van een hart- of vaatziekte die nog niet gediagnosticeerd is. Onze bevinding kan daarom in de toekomst wellicht bijdragen aan de vroegtijdige herkenning van kwetsbare individuen, zodat een passende behandeling kan worden opgestart.” Eijsvogels benadrukt wel: “Het is dus niet zo dat sporten schadelijk is voor je hart. Sporters leven namelijk 3 tot 6 jaar langer dan niet-sporters, dus voldoende beweging blijft belangrijk voor iedereen.”