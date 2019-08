Magneet uit Mexico blijkt 32 kilo crystal meth te bevatten

Maandag heeft de politie in een Hilversumse loods drie mannen aangehouden op verdenking van de invoer van 32 kilo crystal meth. 'De drugs zaten verstopt in een magneet afkomstig uit Mexico en zijn Nederland via Schiphol binnengekomen', zo meldt de politie dinsdagmiddag.

Almeerder, Amsterdammer en Uithoornaar

'In de loods zijn een Almeerder van 47 en een Amsterdammer van 32 aangehouden door de Dienst Speciale Interventies (DSI). Tijdens de doorzoeking van de loods meldde zich ook nog een 43-jarige man uit Uithoorn bij het pand. Ook hij is aangehouden', aldus de politie.

Drugs verstopt in magneet

Het cluster Synthetische Drugs van de Landelijke Eenheid kwam de drugs door onderzoek, onder het gezag een officier van justitie van het Landelijk Parket, op het spoor. Het cluster is een samenwerkingsverband van verschillende diensten van de Landelijke Eenheid. Het houdt zich intensief bezig met het bestrijden van de aan synthetische drugs gerelateerde criminaliteit. De drugs, met een straatwaarde van 3,2 miljoen euro, zijn inmiddels vernietigd.

Schroef

Vorige maand trof de Douane in een container in de Rotterdamse haven 86 kilo crystal meth aan. Dat was verstopt in een schroef van een mengmachine voor (vee)voer. Deze drugs, ter waarde van 8,6 miljoen euro, waren ook afkomstig uit Mexico. De officier van justitie beslist later deze week welke verdachten worden voorgeleid aan de rechter-commissaris in Den Bosch.