Orthodontiepraktijk terecht beboet voor onwettige declaraties

Duitse praktijk

De orthodontist bracht 243 Nederlandse patiënten ieder 420 euro te veel in rekening. Hij dacht de Nederlandse maximumtarieven te kunnen omzeilen door het behandelplan, feitelijk wat aantekeningen op de patiëntenkaart, net over de grens in zijn Duitse praktijk te schrijven.

Behandeling in Nederland

De behandeling zelf vond helemaal in Nederland plaats: de inschrijving en het aanmaken van de patiëntenkaart, het maken van de gebitsafdrukken en röntgenfoto’s, en het plaatsen van de beugel. Het behandelplan maakte de orthodontist in zijn praktijk in Duitsland aan de hand van de in Nederland genomen gebitsafdrukken en röntgenfoto’s. De patiënt hoefde daarvoor niet naar Duitsland te komen.

Geen grensoverschrijvende dienst

Het CBb ziet dat niet als een grensoverschrijdende dienst vanuit Duitsland. Voor de patiënt maakt het namelijk niet uit waar de orthodontist het behandelplan schrijft en de behandeling zelf vindt volledig in Nederland plaats. Het in rekening brengen van het behandelplan valt daarom onder de Nederlandse wet en die staat de orthodontist niet toe deze kosten apart in rekening te brengen. Met de rechtbank Rotterdam is het CBb het eens dat de orthodontist daarmee artikel 35 van de Wet marktordening gezondheidszorg overtrad. Het CBb bepaalt hiervoor de boete voor zijn B.V. op 60.000 euro en voor de orthodontist zelf op 35.000 euro.