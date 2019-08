Twaalf vuurwapens gevonden in woning Rotterdam West na tip

Dankzij goede contacten in België vond de Rotterdamse politie woensdag 7 augustus vier alarmpistolen, zes alarmrevolvers, twee gaspistolen, munitie, een geluidsdemper en diverse ombouwmaterialen in een woning in Rotterdam West. Dit heeft de politie woensdag bekendgemaakt.

Twaalf wapens gevonden na tip

Toen er een tip kwam dat een 26-jarige Nederlandse vrouw in België meerdere van dit soort alarmpistolen had gekocht, gingen bij de rechercheurs van het Team Excessief Geweld alle alarmbellen af. Zaterdag ging de politie haar woning in Rotterdam West binnen voor een doorzoeking en aanhouding.

Omgebouwd tot vuurwapen

Daar vonden de rechercheurs vier alarmpistolen, zes alarmrevolvers, twee gaspistolen, munitie, een geluidsdemper en materialen om de wapens om te bouwen. Twee alarmrevolvers waren al omgebouwd tot gebruiksklare vuurwapens. De vrouw is aangehouden en voorgeleid, voorlopig zit zij nog vast.

Alarmpistolen

Alarmpistolen zijn op een echt vuurwapen gelijkende pistolen, die geen projectielen afvuren maar alleen een luide knal geven. Ze kunnen gebruikt worden als startpistolen bij een wedstrijd, filmproducties of het verjagen van vogels, maar ook als afschrikmiddel, het plegen van overvallen en andere criminele activiteiten.

Dichte loop

In Nederland zijn alleen alarmpistolen toegestaan en vrij verkrijgbaar als zij zijn voorzien van een dichte, vierkante en verkorte loop. Op deze manier zijn ze van dichtbij duidelijk herkenbaar als alarmpistool. Sommige exemplaren kunnen worden omgebouwd tot echte, scherpschietende vuurwapens. Deze types zijn in Nederland verboden.

Wapenbezit

'We zetten ons op alle mogelijke manieren in om wapenbezit, en daarmee schietincidenten, tegen te gaan', zegt één van de rechercheurs van het Team Excessief Geweld. 'Met onderzoeken naar wapenhandel, met preventief fouilleren, maar ook door een melding over wapenbezit serieus te nemen en te onderzoeken.'

Willens en wetens

'Ervaring leert dat het bezit van een vuurwapen leidt tot gebruik.', licht de rechercheur toe. 'En gebruik is niet alleen schieten. Gebruik is ook het tonen, dreigen of een machtpositie verwerven. Een vuurwapen heb je niet plotseling in handen en zit niet opeens per ongeluk in je zak. Je moet er moeite voor doen; een leverancier zoeken, geld voor betalen. Het is iets wat je willens en wetens op zoekt. Het bij je hebben van een wapen betekent dat je bereid bent het te gebruiken; om te dreigen of mee te schieten. Daarom is het van grootste belang dat we hier vol op in zetten. Maar daar hebben we wel hulp bij nodig. Burgers zijn voor ons een belangrijke informatiebron.'

Wapengeweld stoppen

Help mee om wapenbezit en dus wapengebruik te voorkomen. 'We zien, helaas, regelmatig schietpartijen voorbij komen in de openbare ruimte. Speeltuinen, drukke winkelstraten en op tijden dat er nog veel onschuldige mensen buiten zijn. Dat moet stoppen', betoogt de rechercheur. 'Wij doen wat we kunnen, maar bewoners hebben daar ook een belangrijke rol in. Als je weet hebt van een wapen, meld het de politie.'