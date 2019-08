Man (30) moet 3 jaar cel in voor bezit 43 kilo MDMA

Twee sporttassen met 100.000 pillen

In de kofferbak van de auto waarin de man reed bevonden zich 2 sporttassen met daarin totaal 20 plastic zakken vol met paarse/roze pillen die MDMA bevatten. Het waren in totaal meer dan 100.000 pillen. Uit de hoeveelheid maakt de rechtbank op dat deze pillen bestemd waren voor verdere verspreiding en handel. De rechtbank is van oordeel dat het gaat om een ernstig feit en dat een forse onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend is.

Geen eerdere veroordelingen voor drugsfeiten

De rechtbank houdt verder rekening met de persoonlijke omstandigheden van de man, waaronder dat hij niet eerder voor een drugsfeit is veroordeeld. Alles afwegende vind de rechtbank een gevangenisstraf van 3 jaar - zoals geëist door de officier van justitie - passend.