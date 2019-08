Drie Rotterdamse goudhandelaren verdacht van belastingfraude

De FIOD en politie hebben donderdag drie bedrijfspanden in Rotterdam en drie woningen in Breda en Ridderkerk doorzocht. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Het onderzoek is gestart na een signaal van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) in Rotterdam en richt zich op drie mannen. Zij exploiteren verschillende juwelierswinkels en kopen sieraden in.

De mannen worden verdacht van belastingfraude voor een bedrag van circa 500.000 euro. Ook worden zij verdacht van het niet bijhouden van het Digitaal Opkopers Register (DOR) bij de inkoop van (gebruikt) goud. Dat is strafbaar. Het DOR moet worden bijgehouden om heling van gestolen goederen te helpen voorkomen.

Tijdens de doorzoekingen heeft de FIOD beslag gelegd op contant geld, 10 baren zilver, een kilo goud en fysieke en digitale administratie.

Beslag voor achterstallige belasting

Na de doorzoeking van de bedrijfsruimte heeft de Belastingdienst beslag gelegd op de ca. 15.000 euro contant geld en de voorraad gouden en zilveren sieraden van de winkels. Dit is gedaan om de achterstallige belasting waarvoor vermoedelijk gefraudeerd is veilig te stellen. Het gaat om omzetbelasting en inkomstenbelasting.

Belastingfraude werkt ondermijnend en concurrentievervalsend

De Belastingdienst moet erop kunnen vertrouwen dat burgers en bedrijven juiste belastingaangiften doen. Fraude met belastingafdrachten werkt concurrentievervalsend voor bedrijven die wel netjes aan hun betalingsverplichtingen voldoen en het brengt de maatschappij schade toe. Ook ondermijnt fraude het rechtvaardigheidsgevoel en het vertrouwen in de overheid. Daarom wordt het aangepakt.

Bijstand Defensie

Defensie verleende bijstand met een gespecialiseerd zoekteam. Deze zoekteams kunnen moeilijke zoekopdrachten uitvoeren, bijvoorbeeld in zeer kleine ruimtes, of ruimtes met weinig of geen licht en ook in onveilige situaties. De zoekspecialisten gebruiken hun zintuigen om veranderingen in de omgeving te ontdekken en ook maken ze gebruik van geavanceerde middelen. Ook kan het zoekteam met speciale apparatuur verborgen ruimtes ontdekken. Politie en justitie doen vaak een beroep op de zoekteams van Defensie.