NS loopt straks op 'dood spoor'

Veel treinreizigers waren in de eerste helft van 2019 tevreden over hun reis: 88% gaf een 7 of hoger, tegenover 84% een jaar eerder. 60% gaf zelfs een 8 of hoger.

Dat maakte NS bekend bij de publicatie van de halfjaarcijfers. Die hoge waardering en de economische groei zorgen er voor dat meer Nederlanders voor de trein kiezen: in de eerste helft van het jaar steeg het aantal gereisde kilometers met 4,6%. Met deze groei komt het spoorplafond jaren eerder in zicht. NS bereidt haar capaciteit op korte termijn fors uit met nieuwe treinen, om zo meer reizigers te kunnen vervoeren. Echter, vanaf 2027 is de spoorcapaciteit te beperkt. NS kan de dienstregeling dan nog nauwelijks uitbreiden en treinen op de drukste trajecten niet meer verlengen.

Roger van Boxtel, president-directeur NS: “Het is fijn dat meer reizigers voor de trein als duurzaam vervoermiddel kiezen, ook met oog op het klimaatakkoord. Nu het spoorplafond vervroegd in zicht komt, hebben we dringend meer capaciteit nodig om meer treinen te kunnen rijden. NS pleit er daarom samen met de Mobiliteitsalliantie voor dat het budget voor ProRail versneld beschikbaar komt om knelpunten in de infrastructuur voor 2027 op te lossen.”