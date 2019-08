Dode bij aanvaring op de Maas in Rotterdam

Bij een aanvaring op de Nieuwe Maas in Rotterdam is vrijdagmiddag een persoon om het leven gekomen. Dit meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vrijdagmiddag.

Scheepvaartverkeer stilgelegd

'Door de aanvaring, die rond 16.15 uur gebeurde, raakten er een aantal personen te water en werd het scheepvaartverkeer stilgelegd', aldus de veiligheidsregio. Het was vrijdagmiddag nog steeds onduidelijk hoeveel personen aanwezig waren op beide vaartuigen. Getuigen werden bevraagd om hier duidelijkheid over te krijgen.

Hulp

Watertaxi’s en andere vaartuigen hebben geholpen om mensen snel uit het water te krijgen. Inmiddels zijn er 10 personen uit het water gehaald. Eén slachtoffer is overleden. Alle anderen zijn aanspreekbaar. Het is nog onduidelijk of nu er nog mensen vermist worden. Gesprekken met opvarenden worden nog steeds gevoerd.