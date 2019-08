Renovatie en restauratie autobuizen Maastunnel voltooid

Veiligheidseisen

'Twee jaar waarin dag en nacht door honderden bouwhelden is gewerkt om het monument in ere te herstellen en te laten voldoen aan de veiligheidseisen van deze tijd. Gedurende die tijd werd een beroep gedaan op het geduld en begrip van buurtbewoners, reizigers en ondernemers en duizenden andere Rotterdammers. Een bijzonder moment', aldus de gemeente.

Openstelling Maastunnel 19 augustus

Op maandag 19 augustus gaat de Maastunnel om 06.00 uur open voor verkeer. Voorafgaand rijdt om 05.15 uur een historische okergele RET-bus als eerste door de tunnel. De 24 plekken in de bus worden gevuld door échte Maastunnelliefhebbers en -kenners. Door mee te doen aan een quiz kon een plekje in de bus worden bemachtigd. De gele bus is een knipoog naar de gele Lancia die als laatste auto door de Maastunnel reed voor de renovatie.

Ontbijt

Wereldkampioen behendigheidsrijden Jaap van Splunter kruipt achter het stuur om 24 Rotterdammers als eerste door de tunnel de rijden. Na een feestelijke rit gaat de bus weer terug ‘de tunnel onderdoor’ naar Zuid, waar voor de passagiers een uitgebreid ontbijt klaarstaat.