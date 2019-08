Man uit Soest door zes mannen beroofd

Een 47-jarige man uit Soest is vrijdagavond beroofd op de Dwarsweg.

De man werd rond 22.50 uur door zes mannen onder bedreiging van een wapen van zijn spullen beroofd. De man raakte daarbij gewond aan zijn hoofd. De zes gingen er daarna vandoor. De politie werd gealarmeerd. Agenten zetten de omgeving af en zochten de mannen, maar troffen hen niet meer aan. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis voor behandeling.

De politie heeft de zaak in onderzoek en vraagt getuigen, en mensen die meer weten over deze beroving, om contact op te nemen via 0900-8844.