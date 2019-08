Afzender van brief in Den Dolder, over gevaarlijke psychiatrische patiënt, achterhaald

In de brief staat onder andere dat er vuurwapens in het bos achter de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder zouden zijn begraven. De brief deed voorkomen dat medewerkers van psychiatrische instelling Altrecht de afzender waren. Dit blijkt niet het geval te zijn. De opsteller en verspreider van deze brief is inmiddels bekend bij de politie en met hem is een uitvoerig gesprek gevoerd. Naar aanleiding hiervan is er op dit moment geen reden om een onderzoek in te stellen in het bos. Dit maakt de politie zaterdag bekend.

'Levensgevaarlijke patiënt'

In de brief werd gewaarschuwd voor een levensgevaarlijke patiënt die vuurwapens in het bos zou hebben begraven. In de kliniek Altrecht zat ook Mchael P. de moordenaar van Anne Faber. De flyer was ondertekend door 'een groep bezorgde medewerkers van de WA Hoeve' die volgens de brief moesten zwijgen over de zaak. Met WA Hoeve wordt de Willem Arntsz Hoeve bedoeld. Zo heette de kliniek vroeger. Dit schrijft RTV Utrecht. Uit onderzoek van de politie blijkt nu dat de afzender niet de groep medewerkers is, maar blijkt één man te zijn. Over het motief van de man wil de politie verder niets kwijt, aldus de lokale omroep