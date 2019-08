Op A76 door camper aangereden vrouw overleden

Ziekenhuis

Het ongeval gebeurde rond 22.45 uur. De vrouw liep zeer ernstig letsel op en is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis in Maastricht overgebracht', aldus de politie.

Politieonderzoek

Vanwege het politieonderzoek is de A76 in de rijrichting Aken - Geleen voor alle verkeer afgesloten. Het is nog onbekend hoe lang de snelweg dicht zal blijven.

Update 11.45 uur

De vrouw die zaterdagavond met ernstig letsel naar het ziekenhuis is gebracht, nadat zij op de A76 ter hoogte van Heerlen was aangereden, is afgelopen nacht aan haar verwondingen bezweken. Dit heeft de politie zondag bekendgemaakt.

Suïcide

Uit onderzoek is gebleken dat de vrouw zeer waarschijnlijk een einde aan haar leven wilde maken en dat ze daarom de snelweg was opgelopen. Enkele weggebruikers zagen de vrouw lopen en moesten haar zien te ontwijken. De vrouw werd vervolgens aangereden door een camper waarvan de bestuurder nog had geprobeerd haar te ontwijken. Aan betrokken mensen wordt slachtofferhulp aangeboden.

Identiteit

De identiteit van de vrouw was snel duidelijk. Zij is van middelbare leeftijd en was woonachtig in Heerlen. Vanwege de aard van het incident worden geen nadere gegevens over haar bekend gemaakt.

Informatie

Nu hulp nodig? bel 0900-0113 of ga naar 113.nl