Geen explosieven in verdachte koffer Vituskerk Hilversum

De politie heeft zondagochtend in Hilversum een afzetting gemaakt rond de Vituskerk na het aantreffen van een verdacht pakket. Dit meldt de politie zondag.

Kerkdienst afgelast

Even voor 10.30 uur werd op het terrein van de kerk achter het hek een verdacht pakket aangetroffen waarop de politie werd gewaarschuwd. Die kwam ter plaatse en maakte een afzetting rond de kerk en later ook voor een deel van de Emmastraat. Volgens omstanders zou het gaan om een grote zwarte reiskoffer. De kerkdienst die om 11.00 uur gepland stond is afgelast.

Update 12.50 uur: EOD ter plaatse gekomen

De politie heeft een ruime afzetting gemaakt rond de koffer en is een onderzoek gestart. Daarbij zal eerst moeten worden vastgesteld wat er zich in de koffer bevindt. Een politiehelikopter vliegt boven Hilversum om te assisteren bij het onderzoek. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) was ron 12.50 uur ook ter plaatse gekomen om de inhoud van de koffer te scannen op mogelijke explosieven.

Update 13.45 uur

De EOD heeft de inhoud van de koffer gescand en verkend en is tot de conclusie gekomen dat er zich geen explosieven in de koffer bevinden. Er wordt afgeschaald en de grootste afzettingen worden opgeheven. De politie doet nog wel onderzoek naar de herkomst van de koffer.

Laatste update 14.00 uur

De forensische opsporing stelt de koffer in de Emmastraat veilig vanwege het opsporingsonderzoek. Alle afzettingen zijn opgeheven.