Terreurverdachten Arnhem hadden grondstoffen voor kilo explosieven

Niet alle verdachten zijn maandag aanwezig in de rechtbank in Rotterdam. Dit melden meerdere media maandag. Met de kunstmest en de chemicaliën die zijn aangetroffen bij de zes terreurverdachten die vorig jaar zijn aangehouden in en rond Arnhem hadden ze een grote explosie kunnen veroorzaken.

De AIVD verstuurde vorig jaar april een ambtsbericht aan de politie waarin stond dat hoofdverdachte Handi N. van plan was een aanslag te plegen en dat hij op zoek was naar middelen hiervoor. Nadat de politie deze informatie had ontvangen, werd een undercoveractie gestart. Uiteindelijk werden de jihadisten vorig jaar september opgepakt vlak nadat vier van hen een vakantiehuisje in Weert hadden verlaten. Ze hadden daar getraind met Kalasjnikovs en bomvesten.

De terreurgroep staat maandag opnieuw voor de rechter. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hen van het plannen van een grote terreuraanslag met Kalasjnikovs en bomgordels op een openluchtfestival in Nederland. Hoofdverdachte Handi N. zou Pride Amsterdam als doelwit hebben genoemd, maar dat is nooit concreet geworden

De inhoudelijke zitting van de rechtszaak laat nog bijna een jaar op zich wachten. De zes verdachten moeten worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC) en zitten daar steeds met twee tegelijk zes weken lang. Daardoor kan de rechtszaak waarschijnlijk pas in juni plaatsvinden.