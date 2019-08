Meer verkeersslachtoffers na zomervakantie

Na de zomervakantie is er een piek in het aantal verkeersslachtoffers door aanrijdingen tussen automobilisten en fietsende scholieren. Elke dag melden bijna twee schoolklassen vol kinderen zich voor behandeling op de spoedeisende hulp.

Met de campagne ‘de scholen zijn weer begonnen’ roept gemeente Beuningen samen met Veilig Verkeer Nederland alle verkeersdeelnemers op om extra aandacht voor elkaar te hebben zodat kinderen veilig op school komen.

Wennen voor iedereen

Na de zomervakantie is het voor kinderen wennen om naar school te fietsen. Voor een deel van hen is het de eerste keer dat zij zonder begeleiding van ouders naar school gaan. De beschermende vleugels van vader of moeder worden ingeruild voor vrienden en vriendinnen inclusief de bijkomende afleiding. Kinderen die voor het eerst naar de middelbare school gaan, fietsen een voor hun nieuwe route met onbekende verkeerssituaties. Na de vakantie weer naar school gaan is spannend en met alle nieuwe indrukken is het lastig de aandacht er 100% bij te houden. Ook voor automobilisten is het na een relatief rustige periode op de weg weer even wennen.

Help verkeersongevallen voorkomen

Als automobilist kan je extra rekening houden met fietsende scholieren door zelf op tijd te vertrekken en daardoor minder gehaast en dus niet te snel te rijden. Verder helpt het door je telefoon buiten eigen bereik op te bergen, zodat je niet in de verleiding komt om even een bericht te checken of een telefoontje op te nemen. Ook helpt het als je kinderen vaker te voet of op de fiets naar school brengt. En heb je een kind dat voor het eerst naar de brugklas gaat? Dan is het verstandig om samen de nieuwe route te oefenen en daarbij de gevaarlijke punten samen te bespreken.

Stijging cijfers

Na de zomervakantie neemt het aantal verkeersongevallen tussen automobilisten en fietsende scholieren toe. Uit recente cijfers van het CBS (Statline, CBS, 2018) blijkt dat in 2017, ondanks een lichte daling in het totaal aan verkeersdoden, voor het eerst het aantal fietsdoden hoger is dan het aantal autododen (206 fietsdoden t.o.v. 201 autododen). Onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid toont aan dat het aantal ernstige verkeersgewonden over de afgelopen tien jaar met gemiddeld 1,9% per jaar toenam. Een deel daarvan betreft naar schoolgaande kinderen.