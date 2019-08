8 jaar celstraf en tbs voor poging tot moord op zoontjes en brandstichting

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 32-jarige man uit Eindhoven veroordeeld tot 8 jaar celstraf en tbs voor poging tot moord en brandstichting. De man stichtte brand in zijn eigen woning en probeerde daarmee zijn 3 zoontjes om het leven te brengen. De omwonenden bracht hij daarmee ook in gevaar.

Op de ochtend van 28 november 2018 belde de verdachte 112 met de mededeling dat er brand was in zijn woning in Eindhoven en dat hij met zijn kinderen van 3, 4 en 9 jaar op zolder zat. De kinderen en de verdachte zijn door de brandweer gered.

De rechtbank concludeert na onderzoek door de brandweer dat de brand opzettelijk is gesticht en dat het verdachte is geweest die dat heeft gedaan door op verschillende plekken in de woonkamer (stapels) papier in brand te zetten, waarna hij zich bij zijn kinderen op de zolder voegde.

De verdachte had zich in de aanloop hiervan suïcidaal geuit en in de nacht ervoor gewerkt aan een digitale afscheidsbrief aan zijn ex-vrouw. Hij schreef onder meer dat hij alles zou meenemen wat ooit van hen samen was en naar eigen zeggen hoorden de kinderen daar ook bij. Na de ontdekking van de rook deed hij niets om de kinderen in veiligheid te brengen, ook niet toen zijn oudste zoontje voorstelde het licht aan te doen of het raam te openen. Ook hield hij niet de deur dicht om de rook tegen te houden, maar vernielde hij de piepende rookmelder en zei de kinderen rustig te blijven liggen. Pas na aandringen van het oudste kind belde de verdachte 112.

De snel handelende brandweerlieden hebben de verdachte en de kinderen, van wie er twee buiten bewustzijn waren, levend uit het huis gered.

Alles bij elkaar vindt de rechtbank de brandstichting bewezen en ook de poging tot moord op zijn 3 kinderen. En met de brandstichting in de tussenwoning heeft hij ook de bewoners van omliggende woningen in gevaar gebracht.

Straf

Bij het bepalen van de straf weegt de rechtbank mee dat het hier gaat om buitengewoon ernstige misdrijven waarop hoge straffen staan. Daarnaast houdt de rechtbank er rekening mee dat uit de rapporten van de (forensische) psychiater en psycholoog blijkt dat bij de verdachte sprake is van een (ernstige) persoonlijkheidsstoornis. Het risico op grensoverschrijdend gedrag zonder intensieve en langdurige behandeling is hoog.

Dit alles maakt dat de rechtbank naast een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 8 jaren ook tbs met dwangverpleging oplegt. Bovendien moet de verdachte een schadevergoeding aan zijn 3 kinderen betalen.