Geldboete voor schipper die op jacht botste bij Breukelen

Dat kwam uiteindelijk klem te zitten tussen het schip en de oever. Hierbij ontstond een levensgevaarlijke situatie voor de opvarenden van het jacht.

Niet gezien

De aanvaring vond plaats op 24 september, vorig jaar. De man verklaarde op zitting dat hij op het Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen op zijn apparatuur voer. Toen hij in een bocht moest uitwijken voor tegenvaart, botste hij op een motorjacht. Volgens de man had hij het jacht niet gezien omdat hij zijn stuurhut omlaag had gedaan in verband met de aankomende brug. Bij de botsing is het jacht ernstig beschadigd geraakt. De drie opvarenden hebben zichzelf nog net in veiligheid weten te brengen door op de kant te springen. De politierechter stelt dat het een geluk bij een ongeluk is geweest dat er alleen sprake is van schade aan de boot.

Volgens de rechter is de man schuldig aan het vernielen van een vaartuig waarbij levensgevaar voor anderen is ontstaan. De officier van justitie eiste een taakstraf van 80 uur en een voorwaardelijk beroepsverbod van een half jaar. Maar de rechter gaat hier niet in mee. De verdachte is al met pensioen en voer op het moment van het ongeluk mee als invalskracht op het schip van zijn zoon. Hij is niet eerder veroordeeld voor een strafbaar feit. Bovendien bleek op zitting dat de verdachte erg is geschrokken van het incident en er slapeloze nachten van heeft gehad. Ook heeft hij spijt betuigd.

Gezien dit alles vindt de politierechter een geldboete van 750 euro een passende straf. Een beroepsverbod is volgens de rechter een té ingrijpende sanctie. Mede gelet op het feit dat de gepensioneerde verdachte enkel meevoer met zijn zoon en hem hielp.