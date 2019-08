Grapperhaus naar Thailand in de zaak Johan van Laarhoven

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft de Tweede Kamer laten weten naar Thailand af te reizen in de zaak van Johan van Laarhoven. Het OM wist vanaf april dat de minister zich zou inspannen om hem naar Nederland over te laten brengen.

In het licht van de lopende strafzaak heeft het OM contact gehad met de minister over de voorbereidingen van zijn bezoek aan de Thaise autoriteiten. Het OM is, in tegenstelling tot wat sommige media beweren, niet ontstemd over de voorgenomen reis.

Ook heeft het Openbaar Ministerie en specifiek parket Zeeland-West-Brabant waar de zaak rondom The Grass Company speelt, alle mogelijkheden onderzocht om de heer van Laarhoven in het kader van het strafrechtelijk onderzoek naar Nederland over te brengen. Tot nu toe is dat, ondanks de inzet van het OM, niet mogelijk gebleken.