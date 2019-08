Aantal vergunde nieuwbouwwoningen neemt wederom af

In het tweede kwartaal van 2019 werd voor 12,8 duizend nieuwbouwwoningen een vergunning verleend, het laagste aantal in drie jaar tijd. Dat is ruim 14 procent minder dan in het tweede kwartaal van 2018. Ook in het eerste kwartaal was het aantal vergunde nieuwbouwwoningen lager dan een jaar eerder. De vergunde bouwsom voor nieuwbouw en verbouwingen van woningen lag in het tweede kwartaal van 2019 bijna 14 procent lager dan dezelfde periode een jaar eerder. Dit meldt het CBS donderdag op basis van nieuwe kwartaalcijfers over de bouw.

Hoeveelheid nieuwbouwwoningen

Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een vroege indicator voor de hoeveelheid woningen die in de nabije toekomst gebouwd worden. Woningtransformaties, het omzetten van niet-woningen zoals kantoren in woningen, zijn niet in deze cijfers opgenomen. De gemiddelde doorlooptijd vanaf de vergunningverlening is circa twee jaar.

Bouwkosten

De totale bouwkosten van afgegeven vergunningen voor het bouwen en verbouwen van woningen en bedrijfsgebouwen waren in het tweede kwartaal 2019 met 3,8 miljard euro bijna 15 procent lager dan in het tweede kwartaal van 2018. De omzet van de bouw was in het tweede kwartaal van 2019 7,9 procent hoger vergeleken met een jaar eerder.

Grond-, water- en wegenbouw

Bedrijven in de grond-, water- en wegenbouw zetten in het tweede kwartaal 0,7 procent minder om dan in hetzelfde kwartaal van 2018. Het was voor het eerst in twee en een half jaar tijd dat de kwartaalomzet van deze bedrijven lager was dan een jaar eerder. Bij middelgrote bedrijven met 10 tot 100 werkzame personen daalde de omzet met 6,6 procent het sterkst. Wel ligt het omzetniveau van de gehele grond-, water- en wegenbouw nog bijna 15 procent boven dat van voor de crisis.

Burgerlijke en utiliteitsbouw

Bedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw deden het beduidend beter in het tweede kwartaal. Zij zetten 10,9 procent meer om dan een jaar eerder. Ook bij de overige gespecialiseerde bouwbedrijven, zoals installatiebedrijven en afwerkingsbedrijven was de omzet hoger. Zij zetten in het tweede kwartaal 8,9 procent meer om dan in hetzelfde kwartaal van 2018.

Meer faillissementen

In het tweede kwartaal zijn 110 faillissementen uitgesproken in de bouw, 17 procent meer dan een jaar eerder. De afgelopen vier kwartalen steeg het aantal faillissementen in de bouw.

Ondernemersvertrouwen bouw gedaald

Het ondernemersvertrouwen in de bouw is aan het begin van het derde kwartaal van 2019 gedaald ten opzichte van een kwartaal eerder, van 27,8 naar 20,6. Nog steeds zijn ondernemers overwegend positief gestemd. In de voorgaande elf kwartalen waren ondernemers in de bouw onafgebroken het meest positief gestemd van alle bedrijfstakken. Door de daling is het ondernemersvertrouwen in de bedrijfstak informatie en communicatie nu hoger dan in de bouwnijverheid.