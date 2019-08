foodwatch: Gezonde claims en toch lage gezondheidsscores

Nutri-Score

Voedselwaakhond foodwatch toetste verschillende producten met gezonde claims aan de hand van het voedselkeuzelogo ‘de Nutri-Score’, dat aantoont hoe (on)gezond een product is. Door forse gehalten calorieën, suiker, vet of zout krijgen de zogenaamd 'gezonde' producten de laagste scores D en E. foodwatch: ‘Als staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) beweert dat hij de gezonde keuze echt gemakkelijker wil maken, moet hij verder kijken dan zijn neus lang is en zich aansluiten bij de Europese tendens pro Nutri-Score.’ Europese erkenning, waarvoor de Nutri-Score het meest kans maakt, is noodzakelijk om een voedsellogo verplicht op te leggen aan alle bedrijven en hun producten. Zonder verplichting is het onwaarschijnlijk dat bedrijven zoals Mars, met de laagste Nutri-Scores D of E voor 100% van hun aanbod, een voedsellogo implementeren. Als slechts enkele bedrijven meedoen, blijft het voor de consument moeilijk om producten te vergelijken en gezonde claims te doorzien. Dit schrijft foodwatch op de website.

De gezonde keuze?

In één oogopslag zien of de ene pizza minder ongezond is dan de andere? Dat is momenteel niet mogelijk in de supermarkt. De voedingstabellen met informatie over suiker, vet of zout zijn meestal verborgen in de kleine lettertjes op de achterkant van de verpakking. Consumentenorganisaties als foodwatch pleiten daarom al geruime tijd voor het kleurenlogo de Nutri-Score: een onafhankelijk en wetenschappelijk logo op de voorkant van de verpakking, dat via een kleur (van groen tot rood) en letter (van A tot E) aantoont hoe (on)gezond een product is. Het logo ontmaskert zo valse reclamebeloftes of maakt een vergelijking tussen producten gemakkelijker. Aan de hand van de calculator van Santé publique France berekende foodwatch de Nutri-Score van producten met gezonde claims en van gelijkaardige producten.

Testen foodwatch aan de hand van de Nutri-Score

foodwatch testte aan de hand van de zogenoemde Nutri-Score gezondheidsclaims van onder meer volkoren biscuits, crackers, vruchtendrank, pizza, ontbijtgranen, grillworst en yoghurt. Door middel van de Nutri-Score wordt met de kleuren van groen tot rood en letter (van A tot E) op eenvoudige wijze aangegeven hoe (on)gezond een product is. De A is voor de gezondste en de E voor de ongezondste producten. Door een label met de Nutri-Score duidelijk zichtbaar op een product te plaatsen kan de consument direct zien hoe gezond het product is. En dan blijken gezonde producten soms ineens iets minder gezond. Zo krijgt de vruchtendrank Roosvicee Multivit - waar volgens de fabrikant wel 10 vitaminen inzitten - volgens het label een E, de meest ongezonde score. Dat is omdat er in één glas (200 ml) zit ook 17 gram suiker zit. Ook de verschillen tussen vergelijkbare producten kunnen duidelijk aangetoond worden met de Nutri-Score. Een Pizza Spinaci van Dr. Oetker blijkt bijvoorbeeld volgens de berekeningen relatief gezond met een B, de op een na hoogste score. De spinaziepizza van Wagner komt met een D echter als ongezond uit de bus. Dat komt omdat de Pizza van Wagner (Nestlé) meer verzadigd vet en zout bevat en minder groenten. Moeilijk te vergelijken via de ultra kleine lettertjes op de pizzadozen, maar gemakkelijk te zien via de Nutri-Score.

Rode E op de verpakking ontduiken

Staatssecretaris Blokhuis maakt eind dit jaar het nieuwe voedselkeuzelogo, dat het misleidende Vinkje moet vervangen, bekend. foodwatch roept Blokhuis op om verder te kijken dan zijn neus lang is: een Nederlands logo moet zoveel mogelijk aansluiten bij de Europese tendens. Een voedselkeuzelogo kan immers enkel verplicht opgelegd worden aan bedrijven, als het Europees erkend wordt. Individuele lidstaten zijn hier niet tot bevoegd (zie (EU) No. 1169/2011, artikelen 30, 35 en 36). Nu Frankrijk, Spanje, België en ook Zwitserland (het Federaal Bureau voor Voedselveiligheid en Veterinaire Zaken) hun neuzen richting Nutri-Score draaien, mag Nederland de boot niet missen.

Zolang er geen Europees verplicht logo is – wat in 2010 al werd tegengehouden na een industrielobby van 1 miljard euro – kunnen voedingsbedrijven vrijwillig kiezen of ze een voedselkeuzelogo implementeren. Daardoor is er een risico op cherry picken: gezonde producten krijgen een logo, maar op ongezonde producten verschijnt het niet. Het is niet waarschijnlijk dat bedrijven zoals bijvoorbeeld Mondelez en Mars, die eerder al lobbyden tegen een streng voedsellogo, zonder verplichting mee zullen doen. Bij Mondelez krijgt 86% van hun producten de laagste scores (Nutri-Score D en E), volgens cijfers uit 2017. Bij Mars is dit zelfs 100%. Om de lobby tegen een goed logo tegen te gaan, organiseert foodwatch een petitie: 'Teken nu voor een lobbyvrij logo!'