Verdachte aangehouden met doorgeladen vuurwapens en verdovende middelen

Een tas met drie doorgeladen vuurwapens en verdovende middelen was de buit die agenten troffen bij een 19-jarige Rotterdammer. De politie stelde gisteravond rond 23.30 uur een onderzoek in naar aanleiding van een mogelijke inbraak in een bestelbusje op de Pelmolenstraat in Rotterdam IJsselmonde. Daarbij kwamen zij drie mannen op het spoor die er als een haas vandoor gingen.