NS verwacht ruim 36 miljoen reizigers en neemt maatregelen

September is traditiegetrouw de drukste spoormaand van het jaar; forensen zijn terug van vakantie en studenten gaan weer studeren. NS verwacht deze maand meer reizigers dan vorig jaar: 36,7 miljoen. Vorig jaar was dit 35 miljoen reizigers. Daarmee is september opnieuw een recordmaand.

NS neemt diverse maatregelen om de hinder van drukte te beperken. Zo kunnen reizigers de zitplaatszoeker raadplegen, die op steeds meer ritten beschikbaar is. Tussen Den Haag en Leiden, Rotterdam - Amsterdam en Den Haag - Eindhoven worden enkele drukke treinen verlengd met 200 extra zitplaatsen. Op andere belangrijke trajecten rijdt NS al met de maximale lengte. De perrons zijn dan te kort om langere treinen te kunnen rijden.

Meer treinen, Nieuwe Sprinters

NS heeft bij ProRail capaciteit aangevraagd om in de dienstregeling van 2020 opnieuw het aantal ritten uit te breiden. Er komen meer treinen tussen Amersfoort en Utrecht en tussen Harderwijk en Amersfoort. Afgelopen december startte NS met instroom van 202 nieuwe Sprinters. 42 rijden er inmiddels op het spoor en in september komen er nog eens 5 nieuwe Sprinters bij. Deze Sprinters zorgen voor een uitbreiding van de treinvloot en hiermee voor extra zitplaatsen. Vanaf 2021 komen er nog eens 79 nieuwe Intercity’s met 25.000 zitplaatsen bij.

Drukste treinen

Vooral in de hyperspits, het drukste uur tussen 7.30 uur en 8.30 uur, kunnen reizigers hinder hebben van drukte. Op de volgende vijf trajecten verwacht NS de meeste spitshinder: Haarlem - Amsterdam Sloterdijk, Utrecht Centraal -Amsterdam Bijlmer, Den Haag Centraal - Leiden Centraal, Ede-Wageningen - Utrecht Centraal, Amersfoort – Utrecht Centraal. NS informeert reizigers per e-mail en met postersover mogelijke alternatieven om de drukste treinen te kunnen mijden.

Nijmegen kampioen spitsmijden

Om de hyperspits te ontlasten, pasten de Radboud Universiteit, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en ROC Nijmegen hun aanvangstijden aan. Zo start de Universiteit nu een kwartier eerder en de Hogeschool een kwartier later. Dat leidde tot resultaat: minder hinder van drukte op straat, in de bus én in de trein. In de drukste spitstrein van Den Bosch naar Nijmegen daalde het aantal reizigers met 18%, waardoor deze trein weer voldoende zitplaatsen had. De reizigers verspreiden zich naar een trein eerder of later. Het wijzigen van de collegetijden is een initiatief van Duurzaam Bereikbaar Heyendaal, waarin 12 organisaties zoals onderwijsinstellingen, het ziekenhuis, overheden en vervoerders samenwerken aan een betere bereikbaarheid van Campus Heyendaal in Nijmegen.