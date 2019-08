Pers ook na kort geding niet welkom bij reconstructie Nicky Verstappen op Brunssummerheide

Dat heeft de rechtbank van Den Haag maandagochtend in een kort geding tussen de grote Nederlandse media-organisaties en de rechtbank in Limburg besloten. Het kort geding werd aangespannen namens de NOS, nu.nl, persbureau ANP, RTL Boulevard, RTL Nieuws, Hart van Nederland, Algemeen Dagblad en De Telegraaf tegen de rechtbank in Limburg. Die behandelt de zaak tegen verdachte Jos B. en vreest voor wanorde als pers aanwezig is bij de schouw op de Brunsummerheide.

Dinsdag bezoeken de rechters, de officieren van Justitie, verdachte Jos B. en de ouders van Nicky Verstappen de plek waar Nicky (11) in augustus 1998 verdween en later dood werd gevonden. De media stelden nog voor dat één cameraploeg de schouw voor alle media zou registreren, maar ondanks dat aanbod bleef de pers niet welkom. Daarop werd een kort geding aangespannen tegen de rechtbank in Limburg en vandaag daag deed de rechter in Den Haag uitspraak. De Haagse rechter zegt nu niet degene te zijn die het oordeel van de Limburgse strafrechter ter discussie kan stellen. De Haagse rechter zei wel dat een 'bescheiden aanwezigheid' van journalisten had gekund. Haagse rechter: 'Nu nabestaanden en de verdachte ook voor aanwezigheid van de pers pleiten kun je de vraag stellen of er niet een beperkte uitzondering op de beslotenheid gemaakt had kunnen worden.' De rechtbank in Limburg wordt nu opnieuw benaderd om de beslissing te heroverwegen, zodat de journalisten alsnog toegelaten worden.'

De schouw is een soort zitting, maar dan op een andere locatie. Het Genootschap van Hoofdredacteuren en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) hekeldenan ook het feit dat journalisten nu geweerd

Dinsdagmiddag na de schouw is ook een niet-inhoudelijke zitting in de zaak. Dan wordt een samenvatting gegeven van wat er die ochtend op de heide is gebeurd.worden.