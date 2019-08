Schouw Brunssummerheide begonnen

Afgelopen nacht is volgens de politie rustig verlopen op de Brunssummerheide. Er hebben zich geen incidenten voorgedaan. De schouw van de Rechtbank Limburg in het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen is om 10.00 uur van start gegaan.

Tijdens deze schouw bezoeken de rechters samen met de officieren van justitie, de verdachte en zijn raadsman en de familie van Nicky Verstappen onder begeleiding van de politie de voor het onderzoek belangrijkste plaatsen op de Brunssummerheide.

Belangrijke plaatsen

Het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen is een omvangrijk en complex dossier. In dit onderzoek wordt vaak verwezen naar bepaalde plaatsen op de Brunssummerheide. Bijvoorbeeld de plaats waar de jongeren uit Heibloem destijds kampeerden, de plaats waar Nicky uiteindelijk is gevonden en natuurlijk ook de plaats waar de Koninklijke Marechaussee de verdachte later controleerde. Door zelf deze plekken te bezoeken, krijgt de rechtbank een beeld bij de omvang en het terrein van de Brunssummerheide. Daardoor is het beter voor te stellen wat er, 21 jaar geleden, wel of niet gebeurd kan zijn. De structuur van dat deel van de heide is nagenoeg hetzelfde, ondanks de groei van bomen en struiken. Staande op de verschillende plekken ervaar je de afstanden, maar ook wat je om je heen wel en niet kunt zien. Dat is belangrijk om het onderzoekdossier goed te kunnen begrijpen.

Maatregelen

De politie, ondersteund door eenheden van de Koninklijke Landmacht, heeft een aantal maatregelen getroffen om de schouw ongestoord en ordentelijk te laten verlopen. In het gebied geldt van maandag 26 augustus 18.00 uur tot dinsdag 27 augustus 18.00 uur een noodverordening. Daarna wordt de heide weer vrijgegeven. Een deel van de Brunssummerheide van twee bij twee kilometer is zichtbaar met rood/wit politielint afgesloten. Boven de heide geldt een vliegverbod om te voorkomen dat er drones kunnen vliegen. Personen die het afgezette gebied betreden worden staande gehouden en gevraagd het betreffende gebied te verlaten. Bij weigering worden deze personen aangehouden.

Noodverordening

Voor de periode van maandag 26 augustus 18.00 uur tot en met dinsdag 27 augustus 18.00 uur geldt een gemeentelijke noodverordening voor een deel van de Brunssummerheide. Het betreft een gebied van ca. 2 bij 2 kilometer aan de oostkant van de Brunssummerheide ter hoogte van de Toeristenweg. Dit gebied zal zichtbaar afgezet worden. Het gaat om het rood omlijnde gebied zoals op de foto is te zien.

Rood omlijnde gebied niet toegankelijk

In het blauw omlijnde gebied op het kaartje geldt wel de noodverordening, maar dat gebied is gewoon toegankelijk. Personen die zich op maandag 26 augustus tussen 18.00 uur tot en met dinsdag 27 augustus tot ca. 18.00 uur in het rood omlijnde gebied bevinden, worden door de aanwezige politie aangehouden en uit het gebied gezet. Naast de maatregelen op de grond gelden er ook maatregelen voor het luchtruim. Dit is gesloten om te voorkomen dat er bijvoorbeeld drones boven het gebied gaan vliegen.

Afgezet gebied

De grens van het afgesloten (rode omcirkelde) gebied wordt gevormd door:

•N299/ N300 (de Buitenring ter hoogte van de heide)

•Afrit Brunssummerweg N300

•Schachtstraat

•Door bosperceel naar Schinvelderweg

•Schinvelderweg

•Kaalweg

•Kamperheideweg

•Tot aan kruispunt het verlengde van de Kapelweg - hoek Sibelcogroeve (voorheen Sigranohoeve)

•Vandaar via bos en heidepaden zonder naam terug naar de N299 ter hoogte van de kleine tunnel onder de N299 en de Nieuwenhagerweg.

Rood/wit politielint

De N299/N300 is beschikbaar voor verkeer, maar niet voor het publiek. De Nieuwenhagerweg , Toeristenweg en Nieuwe Toeristenweg (parallel aanN299/N300) zijn niet toegankelijk zijn voor het publiek en ook niet beschikbaar voor verkeer. Het gebied waar niemand mag komen is maandagavond vanaf 18.00 uur afgezet met rood/wit politielint.