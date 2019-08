Brand in brandweerkazarne Den Bommel

In de brandweerkazerne van Den Bommel heeft dinsdagmorgen brand gewoed in een blusvoertuig.

De dagdienstploeg was al aanwezig in de kazerne toen zij een vreemd geluid hoorde. Hier bleek het blusvoertuig van de dagdienstploeg in de brand te staan.

Met het blusvoertuig van de vrijwilligers werd de brand geblust. De cabine van de autospuit is verloren gegaan. Ook de kazerne heeft behoorlijke rook- en roetschade