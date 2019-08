Drie aanhoudingen na steekpartij

Rond 17.10 uur kreeg de politie een melding dat er een steekpartij had plaatsgevonden in de Spoorstraat. Toen agenten ter plaatse kwamen troffen zij een 23-jarige vrouw en 26-jarige man (beide afkomstig uit Den Helder) gewond op straat aan. De verdachten zouden zijn weggelopen in de richting van het Julianaplein. Getuigen gaven aan dat de verdachten zich mogelijk in een woning in de Breewaterstraat ophielden. Een arrestatieteam heeft even later de drie mannen in de Breewaterstraat aangehouden en overgebracht naar het politie bureau. De twee slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident.