Flinke vaart in verkoop speed-pedelecs, 60% gestegen

55+

'Vooral 55-plussers schaften relatief vaak een dergelijke snelle elektrische fiets aan.

Speed-pedelecs zijn elektrische fietsen die trapondersteuning bieden tot 45 kilometer per uur en dus sneller zijn dan de reguliere elektrische fietsen met trapondersteuning tot 25 kilometer per uur', aldus het CBS.

Helm

Sinds januari 2017 gelden voor speed-pedelecs dezelfde regels als voor bromfietsen, zoals het dragen van een helm. In juli 2017 reden er ruim 10,6 duizend van deze snelle e-bikes op de Nederlandse wegen, twee jaar later is dat aantal dus met bijna 62 procent toegenomen.

Elektrische bromfietsen

Ook onder de conventionele bromfietsen steeg het aantal elektrische exemplaren de afgelopen twee jaar. Op 1 juli 2019 waren er 6 duizend elektrische bromfietsen, 74 procent meer dan twee jaar eerder. In totaal stonden er op 1 juli 2019 456 duizend conventionele bromfietsen geregistreerd. Deze groep nam de afgelopen twee jaar met 2,8 procent af.

Vooral 55-plussers vaker eigenaar speed-pedelec

Twee derde van de particuliere bezitters van een speed-pedelec is tussen de 45 en 65 jaar oud. De afgelopen twee jaar schaften 55 tot 75-jarigen relatief het vaakst een speed-pedelec aan. Op 1 juli 2017 stonden iets meer dan 3,5 duizend snelle e-bikes op naam van een 55- tot 75-jarige, twee jaar later waren dat er bijna 6,5 duizend, een toename van 82 procent. Bij jongere mensen (tot 36 jaar) is de speed-pedelec minder in trek. Zij bezitten op 1 juli 2019 minder dan 7 procent van alle snelle e-bikes, dat komt neer op duizend speed-pedelecs.

Grootste toename in provincie Utrecht

De meeste speed-pedelecs stonden op 1 juli 2019 geregistreerd in de provincie Utrecht, namelijk 142 per 100 duizend inwoners. De provincies Groningen en Gelderland volgen met respectievelijk 119 en 117 snelle e-bikes per 100 duizend inwoners. In Limburg wonen de minste bezitters van speed-pedelecs: 55 snelle elektrische fietsen per 100 duizend inwoners.

Utrecht en Groningen

De provincies met de meeste snelle e-bikes per 100 duizend inwoners lieten ook de sterkste groei zien. Zo nam dat aantal de afgelopen twee jaar toe met 86 procent in de provincies Utrecht en Groningen. De kleinste toename was in Zeeland, waar het aantal speed-pedelecs met iets minder dan 57 procent steeg van bijna 72 tot 112 per 100 duizend inwoners.

Stromer meest verkochte speed-pedelec

Tussen juli 2017 en juli 2019 steeg het aantal speed-pedelecs van het merk Stromer met 149 procent, tot ruim 4,6 duizend. Stromer, Riese & Müller of Sparta is het merk van 68,5 procent van alle actieve speed-pedelecs in juli 2019. Twee jaar eerder vormden deze merken ook de top drie, met 73 procent van alle snelle e-bikes.