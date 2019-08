Internationaal onderzoek naar het hacken van software in tachografen

De opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD) doet parallel aan de Federale gerechtelijke politie van West-Vlaanderen en de Federale wegpolitie in België onderzoek naar een criminele organisatie die zich in Europa bezig zou houden met het stelselmatig installeren en hacken van software in tachografen. Dit meldt het Functioneel Parket van het Openbaar Minsiterie (OM) vrijdag.

Gemanipuleerde soft- en hardware

Een tachograaf is een apparaat dat de rijtijd en rijsnelheid van voertuigen registreert. De afgelopen weken zijn in Nederland vier verdachten gehoord. De ILT heeft tientallen vrachtwagens gecontroleerd op het gebruik van gemanipuleerde soft- en hardware. Het Nederlandse onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en het Belgische onderzoek staat onder leiding van het Federaal Parket.

Nagenoeg geen sporen

Uit de parallelle cybercrime onderzoeken is het vermoeden gerezen dat met de gemanipuleerde soft- en hardware de registratie door de tachograaf volledig uitgeschakeld kan worden. Dat zou zo ingenieus gebeuren dat het nagenoeg geen sporen achterlaat. Voor politie en de ILT is het hierdoor moeilijker geworden om met reguliere controles van vrachtwagens de fraude te detecteren.

Fraude ernstig

Transportbedrijven kunnen veel geld besparen door zich niet aan de rijtijden en snelheden te houden. Om te zorgen dat transportbedrijven gecontroleerd kunnen worden, zijn de tachografen in de auto’s geïnstalleerd. Het is belangrijk dat transportbedrijven zich aan de rijtijden en snelheden houden, anders kan dat voor onveilige situaties op de weg zorgen. Daarnaast is er sprake van concurrentievervalsing en eventuele uitbuiting van chauffeurs. Dat vinden we ernstig, dus daarom treedt de overheid hiertegen op.

Aanleiding onderzoek

Het vermoeden is dat de criminele organisatie vanuit Polen samenwerkt met bedrijven/installateurs in andere Europese landen die de gemanipuleerde tachografen in vrachtwagens inbouwen of laten inbouwen tegen betaling. Het Nederlandse onderzoek is gestart naar aanleiding van restinformatie uit een ander onderzoek naar fraude met tachografen.

België

Gedurende het onderzoek werd duidelijk dat België ook onderzoek deed naar dezelfde organisatie en naar identieke, vermoedelijk in België en Polen gepleegde strafbare feiten. Besloten is om informatie uit te wisselen.

Twee verdachten door Belgische politie aangehouden

De Belgische politie hield op 1 juli twee verdachten aan. Eén werd op heterdaad betrapt bij het installeren van de vermoedelijk gemanipuleerde software in een vrachtwagen. Hij zit in voorlopige hechtenis. Het Nederlandse onderzoek richt zich op de vermoedelijke Nederlandse dienstverleners van de internationale criminele organisatie.

Verdachte installateurs aangehouden

Twee verdachte installateurs uit Zeeland en Noord-Holland werden in juli aangehouden. Ook de bedrijven en woningen van de installateurs zijn doorzocht. Bij de doorzoekingen van in totaal vier locaties zijn soft- en hardware in beslag genomen die vermoedelijk werden verkocht of bestemd voor inbouw en gebruik in Europese vrachtwagens. Twee verdachte afnemers van de apparatuur uit Zeeland zijn afgelopen week gehoord. Het onderzoek wordt voortgezet.