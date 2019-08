Identiteit dood gevonden man strand Kijkduin vastgesteld

Wandelaars troffen afgelopen donderdagochtend rond 07.30 uur op het strand van Kijkduin een overleden persoon aan. 'Na het politieonderzoek bleek het te gaan om de 25-jarige Poolse man die sinds zondagmiddag 25 augustus vermist raakte tijdens het zwemmen in de zee bij Ter Heijde. Zijn familie in Polen is in kennis gesteld', zo meldt de politie.

Forensisch onderzoek

Na de melding startten specialisten van het team Forensische Opsporing op het strand hun onderzoek. Hieruit bleek dat de overleden persoon de 25-jarige Poolse man is die hier afgelopen weekend op bezoek in Nederland was.

Zwemmen in zee

De man werd zondagmiddag voor het laatst gezien toen hij ging zwemmen in de zee bij het nabij Kijkduin gelegen Ter Heijde. Nadat er alarm was geslagen over zijn vermissing zochten de hulpdiensten op zondag en maandag op zee naar hem, maar zonder resultaat.