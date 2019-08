Zondag acties beveiligers Schiphol

Zondag komen er acties van beveiligers op Schiphol als de luchthaven de voorwaarden voor de nieuwe beveiligingscontracten niet aanpast. Dat staat in een ultimatum van de vakbond aan Schiphol. De rechter heeft mogelijke acties van de beveiligers in een kort geding dat Schiphol tegen FNV had aangespannen niet verboden.

Eisen arbeidsvoorwaarden

De vakbond vindt dat er in de aanbesteding van de nieuwe contracten eisen moeten worden gesteld aan de arbeidsvoorwaarden. ‘Die moeten in lijn zijn met de cao Particulieren Beveiliging, die nu ook van kracht is op Schiphol’, aldus FNV-campagneleider Joost van Doesburg vrijdag.

'Kwaliteit in plaats van winst'

Tot nu toe weigert Schiphol deze eisen te stellen. FNV vreest daarom dat de luchthaven alleen maar kijkt naar wie de goedkoopste aanbieder is en dat de werknemers er daardoor in de toekomst op achteruit gaan. Van Doesburg: ‘Beveiliging is mensenwerk. Je wilt daarom goede, ervaren, gekwalificeerde mensen hebben en behouden. Dat lukt alleen met goede arbeidsvoorwaarden. Schiphol zou voor kwaliteit moeten gaan in plaats van winst.’

Ultimatum

Het ultimatum verliep vrijdag om 12.00 uur. FNV wil aanstaande zondag acties houden als Schiphol niet over de brug komt. Van Doesburg: ‘Beveiligers zijn het zat. Ze willen niet dat hun arbeidsvoorwaarden opnieuw onder druk komen te staan. Als Schiphol blijft vasthouden aan de race naar beneden, zullen er werkonderbrekingen volgen.’

Ook onrust door acties bij KLM

De Nederlandse luchtvaart lijkt een onrustige tijd tegemoet te gaan. Vrijdag 30 augustus loopt namelijk ook het ultimatum voor de cao van het KLM-grondpersoneel af. Ook daar zijn acties in voorbereiding. ‘De onrust op Schiphol en bij KLM staan niet op zichzelf. De arbeidsvoorwaarden in de Nederlandse luchtvaart staan onder druk. FNV wil meer vast banen in de luchtvaart, betere en veiligere werkomstandigheden en een menswaardige beloning’.