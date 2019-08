Bouwwerkzaamheden uitbreiding Hal 5 RAI gestart

Begin 2020 gereed

'De bouw van de door Benthem Crouwel Architects ontworpen uitbreiding is inmiddels begonnen en begin 2020 zal de nieuwe hal klaar zijn voor de eerste beurs-en congresgangers', aldus RAI Amsterdam.

RAI architect Alexander Bodon

Benthem Crouwel Architects bouwde eerder voor de RAI het Elicium, het Amtrium en het Parkeergebouw – moderne toevoegingen aan het complex die met respect voor het werk van RAI architect Alexander Bodon zijn ontworpen. Aan dit ensemble wordt nu de nieuwe hal 5 toegevoegd, een eigentijdse uitbreiding met de karakteristieken van Bodon’s werk: veel glas en ruimtelijkheid.

Parkeerterrein

De bestaande plint, die door de vele deuren en logistieke toegangen nu een wat rommelige indruk maakt, wordt gesloopt. Over een lengte van 135 meter komt een 30 meter diepe hal op het huidige parkeerterrein. De verticale verdeling in de vliesgevel sluit naadloos aan op de architectuur van de RAI. Daar waar de nieuwe hal 5 aansluit op het Amtrium is er een uitsparing gemaakt, zodat er een open entreegebied ontstaat en de horeca van het Amtrium zon op het terras houdt. De hoofdentree zal de uitgebreide hal 5 delen met de entree van het Amtrium, maar in de uitsparing wordt een secundaire entree gemaakt zodat hal 5 ook zelfstandig verhuurd kan worden.

Zaagtandlamellen

Aan de oost- en westgevel zorgen zaagtandlamellen en sheddaken voor mooi diffuus noorderlicht in de hal. De noordzijde, aan de Wielingenstraat, krijgt een glazen gevel met geknikte panelen. Het lange vlak wordt hierdoor een levendige, transparante en aantrekkelijke gevel die er vanuit elke richting anders uitziet. Een groenstrook op het voormalige parkeerterrein draagt verder bij aan de prettige sfeer rondom de hal.

Geen onderscheid

Binnen worden de structuur en de hoogwaardige materialisatie van het Europa Complex op eigentijdse manier ingevuld. Bezoekers zullen straks geen onderscheid voelen tussen de oude hal en de uitbreiding, maar de hal ervaren als één consistent geheel. Een functionele uitbreiding voor de RAI, een modern, toegankelijk en open gezicht naar de buurt: dat is de vernieuwde hal 5.