Drietal aangehouden voor slaan en schoppen beveiligers tijdens Midzomerfeest Slootdorp

Zij worden verdacht van openlijke geweldpleging, waarbij ze bij de feesttent op de Brink een aantal beveiligers hebben geslagen en getrapt. De beveiligers kwamen in actie, nadat er onenigheid in de feesttent was ontstaan. De verdachten werden door de beveiliging naar buiten gebracht en kennelijk waren zij hier niet van gediend. Door de beveiliging is aangifte gedaan en de verdachten zitten vast.