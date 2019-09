D66 zet controversieel voorstel 'voltooid leven' door

Tweede Kamerlid Pia Dijkstra zegt in een interview met de krant dat ze het wetvoorstel begin volgend jaar indient. De initiatiefwet ligt bij de coalitie heel gevoelig omdat de regeringspartners CDA en ChristenUnie principieel tegen zijn. In het regeerakkoord is afgesproken dat het huidige kabinet (VVD, D66, CDA en ChristenUnie) zelf geen nieuwe medisch-ethische wetgeving oppakken. Zorgminister De Jonge maakt volgens Dijkstra niet veel haast met een beloofd onderzoek naar de doelgroep. Dijkstra in de krant: 'Dat vind ik heel jammer. De minister voelt de urgentie duidelijk minder dan ik.’ Dijkstra heeft de minister telefonisch laten weten dat ze niet langer wil wachten. Verder zegt ze in het interview: 'Mensen op hoge leeftijd die gaan lijden aan het leven, moeten de gelegenheid krijgen om op een zelfgekozen moment te overlijden'

Als het plan van Dijkstra doorgaat, kunnen senioren met een stervenswens straks terecht bij een stervensbegeleider. Die zal dan over een periode van enkele maanden via gesprekken met de oudere en diens naasten moeten bepalen of de wens tot euthanasie blijvend en vrijwillig is. Ook worden alternatieven gezocht en besproken .