Minister Van Nieuwenhuizen: ‘Werkgevers, maak afspraken over MONO rijden’

Bij 35 procent van de bedrijven wordt van collega’s verwacht dat ze altijd binnen een half uur reageren op een berichtje, ook als ze onderweg zijn in de auto. Dat blijkt uit een onderzoek van Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA). Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) lanceert vandaag, nu de zomervakantie voor de meeste mensen voorbij is, een nieuwe campagne gericht op werkgevers.

Minister Van Nieuwenhuizen is vandaag in Den Haag te gast bij een verdeelcentrum van Picnic, een online supermarkt die boodschappen thuisbezorgt met in totaal 800 elektrische bezorgwagens. Picnic start deze maand een speciaal verkeersveiligheidstraject waar MONO rijden een belangrijk onderdeel van is. Doel van de campagne die de minister vandaag lanceert, is dat alle werkgevers met hun medewerkers afspraken maken over smartphonegedrag in de auto of op de fiets.



Van Nieuwenhuizen: ‘Het is moeilijk voor te stellen, maar één op de tien werkgevers vindt het een normale zaak dat hun werknemers berichten lezen en terugschrijven tijdens het rijden. Totaal onverantwoord om dit van je mensen te verwachten, want dat is gewoon levensgevaarlijk. Ook als je zakelijk onderweg bent geldt: hou je aandacht bij de weg en rij MONO.’



Ongeveer de helft van de werkgevers is, net zoals Picnic, op de goede weg. Zij hebben met hun werknemers afspraken gemaakt over het telefoongebruik onderweg. Het gaat onder meer om Samsung, Arcadis, Athlon, Heineken, Shell, de ANWB en verschillende transportbedrijven, zoals Van den Broek Logistics.



De campagne ‘MONO-zakelijk’ is onderdeel van de al lopende brede MONO-campagne. Op www.monozakelijk.nl kunnen werkgevers campagnemateriaal en tips vinden om te zorgen dat hun werknemers MONO kunnen rijden.